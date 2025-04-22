Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) ev sahipliğinde 14-21 Nisan tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen organizasyonda Türk Millî Erkek Bowling takımı, Avrupa şampiyonaları tarihindeki ilk gençler madalyasını kazanarak gümüş madalyayla taçlandı.

Bu önemli başarıya, Bayburt Üniversitesi mensuplarının çok yönlü katkısı damga vurdu. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kul federasyon yetkilisi olarak, Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım millî takım başantrenörü olarak ve Arş. Gör. Umut Diyar Gök yardımcı antrenör olarak millî takımda yer aldı. Şampiyonaya katılan Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ömer Faruk Kul ise kadrodaki performansıyla gümüş madalyaya önemli katkı sundu.

Milli takım baş antrenörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım, şampiyona sonrası yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Bu hissin bir tarifi yok! Uzun yıllar süren planlı, düzenli ve disiplinli bir çalışmanın sonucu olarak, ülkemizde, ev sahipliğimizde gerçekleşen bir Avrupa Şampiyonasında Türkiye Bowling tarihimizin ilk Avrupa Gençler madalyalarını almayı başardık. Ne söylense yetersiz kalır. Minnettarım! Elbet deki bu başarının arka planında çok aktör var. Önceki dönem başkanımız, şimdiki dönem Onursal Başkanımız Prof. Dr. Mutlu Türkmen öncülüğünde başlayan gençler projemiz, başkan vekilimiz Serdar Arslan'ın da hep yanımızda olmasıyla, ardından bizleri yalnız bırakmayıp bu projeyi devralan TBBDF Başkanımız Özgür Bayazıtlı'nın da tam destekleriyle devam etti. Bu minvalde başkanlarımız öncülüğünde tüm TBBDF ailemize, kamplarda ve şampiyona boyunca her anlamda bizi destekleyen Bowling Akademi İşletmesi Müdürü Güngör Doğanay nezdinde tüm çalışanlarına, şampiyona boyunca gerek uzaktan gerekse uzaklardan gelerek yanımızda olup bizi destekleyen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak bu gençlerin yetişmesinde katkısı olan öncelikle aileleri, ardından kişisel antrenörlerine de teşekkürlerimi borç bilirim.”

Bayburt Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda TBBDF Onursal Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise millî takımın başarısına ilişkin tebrik konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Avrupa Gençler Bowling Şampiyonası’nda ülkemizin tarihinde bir ilk olan bu madalya başarısı, sadece sportif bir gurur değil, aynı zamanda bir vizyonun, bir geleceğe yatırım zincirinin meyvesidir. Görev yaptığım dönemde temelini attığımız gençlik projelerinin bugün ülkemizi Avrupa kürsüsüne taşıması, doğru yolda olduğumuzun en somut göstergesidir. Bu madalya, çok daha büyük başarıların öncüsü olacaktır. Spor biliminden antrenörlüğe, yöneticilikten sahaya kadar her kademede görev yapan Bayburt Üniversitesi ailesinin bir mensubu olarak bu başarıya katkı sunmuş olmaktan ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum. Sporcularımızı, antrenörlerimizi, ailelerini ve tüm federasyon camiamızı kutluyor, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi vurguluyorum.”