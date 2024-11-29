Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 2 Aralık tarihinde sona erecek olan Emlak Vergisi’nin 2. taksitini ödemek isteyen vatandaşlar için vezneleri hafta sonu da açık tutacak.BURSA (İGFA) - Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit olarak ödenen Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin 2. taksit ödemeleri 2 Aralık 2024 Pazartesi günü sona eriyor.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara ödeme yapabilecekleri pek çok alternatif sunuyor. Hafta içi Osmangazi Belediyesi Ana Binası ile Emek, Nilüfer Köylü Pazarı ve Demirtaş’ta yer alan ödeme noktalarına gitme fırsatı bulamayan vatandaşlar için vezneler 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü hizmet verecek.

Nilüfer Köylü Pazarı’nda bulunan ödeme noktası sadece Cumartesi günü açık olacak. Osmangazi Belediyesi Ana Binası ile Emek ve Demirtaş’ta yer alan ödeme noktaları ise hem Cumartesi hem de Pazar günü açık olacak. Vezneler, 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Osmangazi Belediyesi, internet üzerinden ödeme yapmak isteyen vatandaşlar için ise Bursa’nın Kalbi Mobil Uygulama ve ebelediye.osmangazi.bel.tr adresi üzerinden de kredi kartıyla vergilerini ödeyebilme imkanı sunuyor. Osmangazililer ayrıca Vakıfbank IBAN TR060001500158007281692543 ve TR650001500158007260519970 hesaplarına banka yolu ile havaleyle de ödeme yapabilecek. Gönderilerin açıklama kısmına üye sicil numarası veya TC kimlik numarası, alıcı adı olarak da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Hesabı girilmelidir.