Bursa’nın Orhangazi ilçesinde M.K.’nin bağ evinde öldürülmesi olayının şüphelisi H.K., jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Orhangazi ilçesi Üreğil Mahallesi’nde gece saat 01:00 sıralarında meydana gelen kasten öldürme olayına ilişkin şüpheliyi yakaladı.
M.K. adlı şahsın bağ evinde öldürülmesiyle ilgili yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, cinayet şüphelisi H.K., gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin detaylı soruşturmasıyla tespit edilen H.K.'nin Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildiğini duyururken, adli makamlarca yapılan sorgulamanın ardından zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti.