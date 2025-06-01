Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mahalle buluşmaları kapsamında Osmaniye Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Her fırsatta farklı program ve organizasyonlarla vatandaşlarla bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bahar aylarıyla birlikte mahalleleri ziyaretlerinin startını verdi.

Mahalle buluşmaları programlarıyla ilçe halkıyla bir araya gelen Taban, her hafta farklı bir mahallede düzenlenen buluşmaları “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” sloganıyla gerçekleştiriyor. Bu kapsamda son mahalle buluşması Osmaniye Mahallesinde gerçekleştirildi. Muhtarlık yanındaki alanda yapılan buluşmada çocuğu, genci, yetişkini, yaşlısı her yaştan vatandaş katıldı.

MAHALLENİN SORUNLARI YERİNDE KONUŞULDU

Mahalle buluşmasında Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları, mahalle muhtarları ve AK Partili yöneticiler de yer aldı. Başkan Taban, vatandaşlardan gelen soruları dinleyerek, sorun ve taleplere ilişkin vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

Vatandaşların şikayetleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Kurumu tarafından yapılan alt yapı çalışmaları kaynaklı yaşanan sıkıntılar ilk sırayı alırken, bunun yanı sıra çevre düzenlemesi, çocuklara yönelik alanlar ve sosyal donatı talepleri üzerine konuşuldu. Farklı kurum ve kuruluşlarla da ilgili dile getirilen talepleri Belediye Başkanı Alper Taban ve Başkan Yardımcıları ilgili kurumlarla aktarılması ve çözüme ulaştırılması adına notlar aldı.

PARK REVİZE EDİLECEK

Mahalle buluşmasının yapıldığı sokakta bulunan, Osmaniye Mahalle Muhtarlığı arkasındaki çocuk oyun alanıyla ilgili gelen şikayetler üzerine, parkın revizyon kapsamında olduğu ifade edildi. Güvenlik başta olmak üzere ifade edilen sorunların çözümü, parkın revizyonuyla beraber uygulanacak güvenli park sistemiyle giderilmiş olacak. Başkan Taban, aynı zamanda parkın baştan aşağı yenileneceğini ifade etti.

Toplantının sonunda Başkan Alper Taban, vatandaşların dile getirdiği tüm talepleri not aldıklarını ve gerekli kurumlarla irtibata geçerek süreci takip edeceklerini ifade etti.

Mahalle buluşmalarının amacının halkın sorunlarını birinci ağızdan dinlemek olduğunu belirten Taban, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.