Çocukların yaz tatilini verimli geçirmesi için Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda ilk dönem sona erdi. Basketbol, voleybol, yüzme gibi spor dallarında temel eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını aldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları ile çocukları farklı spor dalları ile tanıştırıyor.

Spor okullarına katılan çocuklar, yaz mevsimini verimli geçirirken, sosyalleşme imkânı da buluyor. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda öğrenciler ilk dönemi tamamladı. 2010-2022 doğumlu bin 494 öğrenci, voleybol, basketbol, cimnastik, satranç, yüzme ve futbol branşlarında iki haftalık temel eğitim aldı.

Konak Olimpik Yüzme Tesisi, Çalı Yüzme Tesisi, Beşevler Şampiyon Melekler Cimnastik Salonu, Üçevler Spor Tesisi, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi’nde ailelerin katılımıyla düzenlenen törenlerde Nilüfer Belediye Başkan Vekili Salih Güleç, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ve Nilüfer Belediyesi meclis üyeleri, öğrencilere sertifikalarını takdim ettiler.

Yaz Spor Okulları’nda ikinci dönem 7 Temmuz- 18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.