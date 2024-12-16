Bursa'ya bağlı Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Filiz Başıbüyük yönetiminde gerçekleştirdiği “Gönül Telinden Nağmeler” konseriyle müzikseverlere, unutulmaz bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, “Gönül Telinden Nağmeler” konseriyle sanatseverle buluştu. Filiz Başıbüyük yönetiminde Nazım Hikmet Kültürevi’nde sahne alan koro, Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinden oluşan zengin bir repertuvar sundu. Konseri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Arıbaş da izledi.

İki bölümden oluşan ve iki saati aşkın süren konserde, Şef Filiz Başıbüyük yönetimindeki koro; rast, nihavend, hicaz gibi farklı makamlardaki eserleri seslendirdi. Koro üyeleri, hem topluluk hem de solo performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Konserin finalinde Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla “Susmayın Kadınlar” isimli eseri seslendirdi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Arıbaş’ın da eşlik ettiği anlamlı şarkı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Gecenin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Arıbaş, Şef Filiz Başıbüyük’e çiçek vererek, sergiledikleri performans dolayısıyla tebrik etti.