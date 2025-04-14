Bursa Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Yaşar Kemal Alim yönetiminde verdiği konserde izleyicilere müzik şöleni yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirdiği konserle sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Koro, Şef Yaşar Kemal Alim yönetiminde Anadolu’nun dört bir yanından seçme türküler seslendirdi.

Erzincan yöresinden “Sevenlere Gönül Verdim” türküsünden, Antalya yöresinden “Kalkan ile Kapı Taşın Arası” türküsüne kadar uzanan geniş repertuar, izleyicilerden tam not aldı. Anadolu’nun kültürel zenginliğini müzikle buluşturan gece, katılımcılara tam anlamıyla bir türkü şöleni sundu.

Konserin sonunda Şef Yaşar Kemal Alim, Nilüfer Belediyesi’ne sanata ve sanatçılara verdikleri destek için teşekkür etti.