Salı günü başlayacak 52. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı öncesi fuar alanı bölgesinde bir dizi düzenleme yapan İnegöl Belediyesi, yoğunluğa sebebiyet vermemek adına Kültür Park girişinin de araç trafiğine açıldığını duyurdu.BURSA(İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, 15 Nisan Salı günü 52’nci kez kapılarını açacak Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı öncesi trafikle ilgili bir dizi düzenleme yaptı. Okullar bölgesinin de bulunduğu fuar alanı bölgesinde yoğunluğu azaltmak ve alternatif girişler oluşturmak adına fuar alanı bölgesine ilave bir yeni giriş daha açıldı.

Bursa İnegöl Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şehrimiz 15-19 Nisan tarihlerinde 52. Uluslararası Mobilya Fuarına ev sahipliği yapacak.

Yurt içi ve yurt dışından on binlerce misafirin ağırlanması beklenen fuar öncesi, Zabıta Müdürlüğümüz trafikle ilgili bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Özellikle fuar alanı girişinin okullar bölgesiyle aynı yerden olması nedeniyle burada oluşacak yoğunluğu azaltmak adına MODEF Fuar alanına alternatif bir giriş daha oluşturuldu.

Fuar alanında okullar bölgesi girişine ilave olarak Kültür Parkın Lunapark girişi tarafından da giriş çıkışlar yapılabilecektir. Düzenlemeler tamamlanmış olup bugün itibariyle alana 2 girişten de ulaşım sağlanabilecek. Fuar sonrası Kültürpark giriş ve çıkışları yeniden eski düzende devam edecektir.”