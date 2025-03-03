THF Erkekler Süper Ligi’nde zirve takibini sürdüren Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, evinde Trabzon Büyükşehir Belediyespor’u 40-32 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasonu (THF) Erkekler Süper Ligi’nin 19. haftasında Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde ağırladığı Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-32 yenerek puanını 31'e yükseltti.

Mücadeleyi Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or da tribünden takip etti. İlk yarısı 20-20 berabere tamamlanan karşılaşmada Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda iyi bir savunmayla farkı açtı. Bu devreyi 20-12 önde tamamlayan Bursa temsilcisi, maçı 40-32 kazanarak ligdeki iddiasını sürdürdü.

Ligde bir maç eksiği bulunan Nilüfer Belediyespor, önümüzdeki hafta lig lideri Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile İstanbul’da Süleyman Seba Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.