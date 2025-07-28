Bursa çevresinde devam eden orman yangınları ardından Mudanya'da önleyici tedbirler alarak kırsal mahallelerde muhtarlarla iş birliği yapan Mudanya Belediyesi, yangın nöbeti başlattı. Kırsalda su tankerleri ve zirai araçlarını hazırlayan gönüllü çiftçiler, doğayı koruma kararlılığını gösterdi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, çevre ilçelerde yaşanan orman yangınlarının ardından Mudanya'da yangın riskine karşı önleyici adımlar atıldığını duyurdu.

Yangınların tüm bölgeyi derinden üzdüğünü belirten Başkan Dalgıç, Mudanya’da şu an doğrudan bir tehdit olmasa da hazırlıklı olmak için harekete geçtiklerini ifade etti.

Mudanya Belediyesi'nin kırsal mahallelerde muhtarlarla iş birliği yaparak 'yangın nöbeti' başlattığını duyuran Başkan Dalgıç, "Bu kapsamda; ATV, traktör ve motosiklet gibi araçlara sahip gönüllü vatandaşlarla gezici ekipler oluşturulacak. Ekipler, orman yollarında devriye gezerek olası yangın risklerini tespit edecek. Çiftçilerin su tankerleri ve zirai ilaçlama araçları su dolu şekilde hazır bulundurulacak, cam şişe ve yanıcı atıklar toplanarak riskler en aza indirilecek" dedi.

Yangın çıktıktan sonra yapılabileceklerin sınırlı olduğunu ifade eden Başkan Dalgıç, birlikte alacakları önlemlerle büyük felaketleri engelleyebileceklerinin altını çizdi.

Vatandaşları dayanışmaya davet eden Başkan Dalgıç, 'orman nöbeti'ne katılım için mahalle muhtarlarıyla iletişime geçilmesini yada Mudanya Belediyesi'nin 444 8 922 numaralı hattın aranması gerektiğini belirterek, katkı sunan muhtarlara ve gönüllülere şimdiden teşekkür etti.