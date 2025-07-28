Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet’in vefatının 30. yıl dönümü anma törenine katılmak üzere Gümülcine’ye gitmeden önce İpsala’da temaslarda bulundu. Destici, sınır bölgesindeki durumu değerlendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Batı Trakya Türklerinin simge ismi Dr. Sadık Ahmet’in 30. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Gümülcine’de düzenlenecek anma törenine katılmak için Yunanistan’a hareket etti.

Başkan Destici, yolculuk öncesi İpsala’da önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

İPSALA’DA BELEDİYE VE EMNİYET ZİYARETLERİ

Destici, İpsala’da ilk olarak Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne geçerek yetkililerle görüşen Destici, ziyaretlerde, sınır kapısındaki güvenlik süreçleri ve bölgedeki genel durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ardından BBP lideri, Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet’in anma törenine katılmak üzere Gümülcine’ye geçti.