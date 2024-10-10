Nilüfer ilçesi Kayapa Sanayi Bölgesi’nde geceleri fabrika bacalarından bırakılan kimyasal koku, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu tarafından TBMM’ne taşındı. Kayışoğlu, Kayapa’da yaşanan koku sorunun çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a çağrıda bulundu.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi’ndeki sorunlardan biri, Kayapa Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikalardan mahalleye yayılan kimyasal koku. Geçen hafta sonu mahalleli ile bir araya gelen 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, kimyasal kokunun halk sağlığını tehdit ettiğini, ilgili kurumlara, milletvekillerine, Çevre Şehircilik ve İl İklim Müdürlüğüne yazılı ve sözlü bildirdiklerini, denetimlerin yapılmasına rağmen bir çözüm bulunamadığını, acilen kimyasal kokunun kesilmesini istediklerini söyledi. Muhtar Özçoban, ‘Halkımızın geceleri sanayi bölgesinden yayılan kimyasal kokudan yaşadığı rahatsızlığını TBMM’e taşıyan Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na teşekkür ediyorum’ dedi.

KAYIŞOĞLU SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Ortada ciddi bir sorun var ve ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Maalesef sadece Kayapa bölgesinde değil kentin geneline yayılan bir koku sorunu olduğunu artık Bursalılar da biliyor. Hissediyor. Kayapa’da hayatını sürdüren vatandaşlarımız günlük yaşamlarını sıkıntıya sokan kokunun oturdukları sitelere komşu sanayi bölgesinden yayıldığını hissedebiliyorlar. Kokunun kimyasal madde kaynaklı olduğu düşüncesindeler ve bunun kendilerine, çocuklarına zarar vermesinden endişe ediyorlar. Sorunun çözümü için de eylemler yaparak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bu sorunun çözümü etkili denetimden geçiyor. Bunu yapacak olan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Bu nedenle Bakan Kurum’un cevaplaması için Kayapalıların endişelerini ifade eden soru önergesi verdik. Umarız, Bakan; soruna ivedilikle yaklaşır, sorunun çözümüne katkı sunar” diye konuştu.

SORULARIN CEVAPLARINI BEKLİYOR.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, Kayapa Sanayi Bölgesi’ndeki kimyasal koku yayılımı ile ilgili bir denetim yapılıp yapılmadığını, yapılmış ise hangi fabrikalara cezai işlem yapıldığını, kaç fabrikanın bu kapsamda denetlendiğini, geceleri yoğunlaşan kokunun önlenmesi için neler yapıldığı, fabrikaların baca filtreleme sistemlerinin ne ölçüde denetlendiği, denetimlerde uygulamadan kaçınan sanayi tesislerine ne gibi yaptırımlar uygulandığını sordu.