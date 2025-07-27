Bursa Valiliği, Kestel ilçesi Ağlaşan mevkiinde orman yangınına su taşıyan bir tankerin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Kestel ilçesi Ağlaşan mevkiinde, bugün akşam saatlerinde yaşanan trajik bir kaza, orman yangınıyla mücadele çalışmalarına gölge düşürdü.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında devam eden orman yangınına müdahale için su taşıyan bir tanker, sarp arazide kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunanlardan 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan 2'si de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bursa Valiliği, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “İlimiz Kestel ilçesi Ağlaşan mevkiinde, orman yangınına su taşıyan bir tankerin şarampole yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada, 3 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edilirken, kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katıldıkları öğrenilen kazazedelerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.