Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya’da orman yangınlarının kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu. İlk belirlemelere göre, 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Kurum, çalışmalar tamamlanınca yaraların hızla sarılacağını belirtti.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde orman yangınlarının kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Kurum, yangınlardan etkilenen Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya’da yürütülen çalışmalara ilişkin ilk bulguları paylaştı.

BURSA’DA İLK TESPİTLER

Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İlk etapta, 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğu belirlendi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1949490317121438167

DİĞER İLLERDEKİ HASAR DURUMU

Bakan Kurum’un verdiği bilgilere göre, diğer illerdeki hasar tespit sonuçları şu şekilde:

Karabük: 59 bağımsız birim, Sakarya: 12 bağımsız birim, Bilecik: 16 bağımsız birim, Uşak: 9 bağımsız birim, Antalya: 3 bağımsız birim olmak üzere toplamda 68’i konut olmak üzere 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi.

“YARALARI HIZLA SARACAĞIZ”

Bakan Kurum, yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Hasar tespit ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız” dedi.