Bursa'nın Karacabey ilçesinde artan sivrisinek şikayetlerine yönelik kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı bir kez daha konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde vatandaşların tepkilerinin haklı olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sivrisinekle mücadele sorunun çözümü için yoğun bir mesai harcadıklarını dile getirdi.

Başkan Karabatı, sivrisinek ve haşereyle mücadelenin yasal olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğunu anımsatarak, “Büyükşehir Belediyesi şu anda Karacabey genelinde 4 araçla ilaçlama çalışması yürütüyor. Ancak bu sayı, özellikle yaz aylarının yoğun geçtiği bölgelerde yeterli olmuyor. Biz de bu eksikliği defalarca Büyükşehir yetkililerine ilettik” dedi.

Sadece sorumluluğun Büyükşehir’de olmasına sığınmadıklarını belirten Başkan Karabatı, Karacabey Belediyesi olarak da sahada aktif bir mücadele yürüttüklerini söyledi.

Karabatı, “Biz üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Şu anda 3 belediye aracımız her akşam düzenli olarak ilaçlama yapıyor. Ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşımızı bu konuda yalnız bırakmıyoruz. Elbette bazı bölgelerde sorun daha yoğun hissediliyor, özellikle kırsal mahallelerde. Bunun da farkındayız” dedi.

Açıklamasında önümüzdeki yıl sivrisinek sorununu minimuma indirmek için daha kapsamlı bir mücadele planladıklarını da duyuran Karabatı, “Bu yazdan gerekli dersleri çıkardık. İmkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz ama daha etkili bir mücadele için sistemli bir planlama gerekiyor. Önümüzdeki yıl erken dönemde başlayacak ilaçlama takvimi, artırılmış ekip sayısı ve teknoloji destekli yöntemlerle bu sorunu en aza indireceğiz" diye konuştu.