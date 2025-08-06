İznik Belediyesi, temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere araç filosuna yeni bir takviye yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen donanımı ve araç maliyetiyle yaklaşık 7,5 milyon TL değerindeki 2025 model çöp kamyonu, belediyeye teslim edildi.BURSA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İznik Belediyesi’ne çöp kamyonu hibe edildi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, temizlik konusunun ilçenin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, “7/24 esasıyla hizmet verdiğimiz temizlik alanında araç ve ekipmanlarımızı sürekli yeniliyor, ilçemizi daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Usta, yapılan bu destek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ederek, “Bakanlığımızdan yaklaşık 7,5 milyon TL’lik donanıma sahip 2025 model bir çöp kamyonunu daha teslim aldık. Güzel İznik’imiz için hayırlı olsun” dedi.