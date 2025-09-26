Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Karacabey Ekmekçi Mahallesi'nde çıkan orman yangınına hızla müdahale etti. Yangının Akçasusurluk Mahallesi'ne sıçramasını önlemek için önlemler alınırken, söndürme çalışmaları destek ekiplerle sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına ilk müdahaleyi hızla gerçekleştirerek söndürme çalışmalarına başladı. Operasyon, destek ekiplerin katılımıyla aralıksız devam ediyor.

https://twitter.com/bursabuyuksehir/status/1971631974302233039

Yangının komşu Akçasusurluk Mahallesi'ne sıçramasını engellemek amacıyla gerekli önlemler alındı.

Büyükşehir Belediyesi, bölgede görevli araçlara öncelik tanınmasını ve trafiğin akıcı tutulmasını istedi.

Söndürme çalışmalarında görev alan ekipler, yangının büyümesini önlemek için sahadaki çabalarını yoğunlaştırdı.