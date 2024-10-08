FED’in faiz indirimini açıklaması sonrası rekor kıran altın, durgunluk dönemi yaşıyor. Bursa'da ticaret ve alışverişin öneli noktası olan Kapalı Çarşı'da altın haftaya nasıl başladı?Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun muhabirine açıklamalarda bulunan Bursa Kapalı Çarşı kuyumcu esnafı Ali Kütükçü, altın fiyatlarının geçen haftanın kapanışıyla aynı çizgide devam ettiğini belirtti.

Kütükçü, güncel çeyrek altın fiyatını paylaştı. Bursa Kapalı Çarşı’da çeyrek altının alış fiyatının 4 bin 820 lira, satış fiyatının ise 5 bin 120 lira olduğunu söyledi.

BU HAFTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ALTIN HANGİSİ OLDU?

Düğün sezonu devam ettiği için satışlarının da iyi gittiğini ifade eden esnaf Kütükçü, Bursa Kapalı Çarşı’da bu hafta en çok tercih edilen altın’ın cumhuriyet ve külçe altın olduğunu kaydetti. Çeyrek altını çerez gibi sattıklarını söyleyen esnaf Kütükçü, “Sadece düğünlük değil, yatırımlık altın da satılıyor. Satarken az zarar edilen külçe ve 24 ayar altın da revaçta.” diye konuştu.

YIL SONU ALTIN NE OLUR?

Kuyumcu Kütükçü, 2024 yılının sonunda altındaki beklentiye ilişkin ise “Yıl sonu dolar kırk lirayı bulursa, altın da yükselir.” dedi.