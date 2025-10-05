Bursa İnegöl Belediye Spor Kulübü Spor Tırmanış branşı sporcusu Işık Altınçubuk, Yunanistan’da düzenlenecek Balkan Şampiyonasında milli formayla ülkemizi temsil edecek.BURSA (İGFA) - Amatör branşlarda yetiştirdiği sporcular ve elde ettiği başarılarla adından söz ettiren İnegöl Belediye Spor Kulübü, ülke sporuna bir milli sporcu daha kazandırdı. İnegöl Belediyespor Kulübü Spor Tırmanış branşı sporcusu Işık Altınçubuk, 2025 Türkiye Şampiyonalarında Boulder Türkiye 2’nciliğini kazanarak milli takıma girmeye hak kazanmıştı. Başarılı sporcu, milli formayla ilk turnuvasına katılmaya hazırlanıyor.

BALKAN ŞAMPİYONASINA GİDİYOR

Işık Altınçubuk, 9-13 Ekim 2025 tarihleri arasında Yunanistan’ın Kozani şehrinde düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası U15-U13 Kategorileri Boulder Yarışmasında ülkemizi temsil edecek. Belediye Başkanı Alper Taban, “Milli formayla ülkemizi ve şehrimiz temsil edecek sporcumuza başarılar diliyorum. Milli takımımız ve sporcumuzun buradan da güzel sonuçlarla döneceğine inanıyorum” dedi.