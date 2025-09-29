Bursa'da İnegöl İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kavak ile bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşın kendi muhitlerinde sağlık hizmeti almasının önemine dikkat çekerek; “7 Mahallemizde alan tahsisi bizden olmak üzere Aile Sağlığı Merkezlerimizin yapımı tamamlandı. 4 tanesinin yapımına da başlanıyor” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kavak’ı makamında misafir etti. Şehirde devam eden sağlık yatırımları ile ilgili istişarelerin yapıldığı ziyarette, özellikle vatandaşların kendi muhitlerinde sağlık hizmeti almalarının önemine dikkat çekilerek Aile Sağlığı Merkezleri projelerine ilişkin son durum ele alındı.

İnegöl’de şu an hali hazırda arsa tahsisleri İnegöl Belediyesi tarafından yapılmış 7 mahallede Aile Sağlığı Merkezinin tamamlandığı, 4 Aile Sağlığı Merkezinin de yapımına başlandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşların kendi muhitlerinde sağlık hizmeti almalarını istediklerini ifade ederek; “Temel sağlık hizmetleri noktasında Aile Hekimliği, birinci basamakta çok önemli bir yer tutmakta ve sağlık hizmetlerinin sunumunda kritik önem arz etmektedir. Aile Hekiminin bireylerin ikametlerine yakın ve kolay ulaşılabilir konumda olması, Aile Hekiminin hizmet verdiği toplumu her yönüyle tanıması; aile, çevre ve iş ilişkilerini değerlendirmesine imkân sağlamaktadır. Aile Hekimliği uygulaması, daha nitelikli ve kaliteli hizmet mekânlarında, nitelik ve nicelik olarak geliştirilmiş, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi hizmetlerine odaklı birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlıyor” dedi.

ARSASI İNEGÖL BELEDİYESİ’NDEN

İnegöl Belediyesi olarak bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini ve doğrudan sorumlulukları olmasa da vatandaşların sağlık hizmetine daha kolay erişimi adına her türlü desteği sağlamaya gayret ettiklerini kaydeden Başkan Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hangi konuda hizmete ihtiyacı varsa o noktada çalışma yapıyoruz. Bu eğitimse eğitim, sağlıksa sağlık… Nüfusumuz da her geçen gün artıyor. Dolayısıyla her alanda iyileştirmelere ihtiyaç var. Aile Sağlığı Merkezleri noktasında da özellikle arsa tahsisleriyle Bakanlığımıza katkı sunmaya gayret ediyoruz. Bakanlığımızın ilçemizdeki sağlık yatırımlarına ilave olarak İlçe Belediyemizin ve Hayırsever vatandaşlarımızın hassasiyetleri ve destekleri ile yeni yatırımlar devreye giriyor. Bugün İnegöl’ümüzde 7 Mahallemizde alan tahsisi bizden olmak üzere Aile Sağlığı Merkezlerimizin yapımı tamamlandı. 4 tanesinin de yapımı başlıyor” diye konuştu.

7 MERKEZ TAMAMLANDI, 4 MERKEZ BAŞLIYOR

11 yeni Aile Sağlığı Merkezi’ne ilişkin de bilgiler veren Başkan Taban, şöyle devam etti: “İnşaatı İnegöl Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen Akhisar Mahallesinde Samsa Çavuş Aile Sağlığı Merkezimiz hizmet vermeye başladı. Mahmudiye Mahallesinde Hadise-Ziya Öztürk Aile Sağlığı Merkezi, Mesudiye Mahallesinde Ali İpek Aile Sağlığı Merkezi, Sinanbey Mahallesinde Öznur-Selçuk Armağan Aile Sağlığı Merkezi, Kemalpaşa Mahallesinde Filiz-Bahri Sevinç Aile Sağlığı Merkezi, Süleymaniye Mahallesinde Sağlık Bakanlığınca yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi ve yine Akhisar Mahallesinde bağışlanan binada Hafize-Halil Yavuz Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımları tamamlandı. 4 merkez için de kısa sürede inşaatların başlaması planlanıyor. Esentepe Mahallesinde Hayriye Yelken Aile Sağlığı Merkezi, Ertuğrulgazi Mahallesinde Hikmet Yelken Aile Sağlığı Merkezi, Fatih Mahallesinde Sağlık Bakanlığınca yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi ve Barbaros Caddesinde faaliyet gösteren Aile Sağlığı Merkezinin Sağlık Bakanlığınca yeniden yapılması için hazırlıklar sürüyor.”