Bursa İnegöl Belediyesi, akademik iş birlikleri kapsamında Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksekokulu ile imzaladığı protokol doğrultusunda, 7 gün 24 saat vatandaşların taleplerine yanıt veren Çözüm Merkezi ekibine yönelik hafta sonu özel bir eğitim programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve geldiği ilk günden bu yana önemle üzerinde durduğu projelerden biri olan “vatandaşla birebir iletişim” noktasındaki Çözüm Merkezi birimi her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İnegöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çözüm Merkezi, Türkiye’nin en hızlı ulaşılabilir kurumu ödülünü almış birim olarak bu başarıyı sürdürülebilir hale getirme vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde vatandaşla iletişim kurarak talepleri çözüme ulaştıran İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi, çözüm odaklı anlayışını güçlendirmek adına düzenlenen gelişim eğitimleriyle hizmet kalitesini her geçen gün daha da yukarı taşıyor.

ÇÖZÜM MERKEZİ EKİBİ 7/24 VATANDAŞIN HİZMETİNDE

İnegöl Belediyesi’nin vatandaş odaklı yönetim anlayışının önemli bir parçası olan Çözüm Merkezi birimi, 153 ve 0530 157 30 00 numaralı WhatsApp hattı üzerinden birebir iletişim sağlayarak her gün yüzlerce şikâyet, talep ve öneriyi dinliyor, değerlendiriyor ve ilgili birimler ile kurumlara aktarıyor. Bu süreçte birçok şikâyet, hızlı müdahaleler ve etkili geri bildirimlerle memnuniyete dönüşüyor. Kurumsal yapıyı güçlendirmek, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla yürütülen eğitim faaliyetleri ise bu anlayışın önemli bir parçasını oluşturuyor.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDEN PROFESYONEL DESTEK

Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri Dr. Emel Karadağ, İsmail Çakmak ve Yüksekokul Sekreteri Banu Alan Yaman tarafından iki grup halinde gerçekleştirilen eğitim programında, Çözüm Merkezi çalışanlarına yönelik kapsamlı bir gelişim süreci yürütüldü. Eğitimlerde; çağrı merkezi hizmetlerinde profesyonel iletişim teknikleri, stres yönetimi, problem çözme becerileri, etkin dinleme ve empati gibi önemli başlıklar ele alındı. “Çağrı Merkezi Çalışanının İletişim Becerileri ve Yeterlilikleri”, “Problem Çözme Teknikleri”, “Çalışma Ortamındaki Stres Unsurları” ve “Çalışan Beklentileri” gibi konu başlıkları üzerinden hem teorik bilgiler hem de uygulamalı örneklerle eğitimler desteklendi. Program sayesinde Çözüm Merkezi personeli, mevcut deneyimlerini pekiştirmenin yanı sıra vatandaşla daha sağlıklı ve etkili iletişim kurma becerilerini geliştirme imkânı buldu. Program sonunda ise personellere sertifika takdim edildi.

DİJİTAL ÇALIŞMALAR İLE HİZMET KALİTESİ ARTIYOR

Günümüzde dijitalleşmenin ve etkili iletişimin yerel yönetimlerdeki önemi giderek artarken bu doğrultuda İnegöl Belediyesi de vatandaşla daha güçlü bir iletişim kurabilmek adına çeşitli adımlar atıyor. “En hızlı ulaşılabilir belediye” unvanına sahip olan İnegöl Belediyesi, yalnızca hizmet yatırımlarıyla değil, personel eğitimleri ve kurumsal gelişim çalışmalarıyla da hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.