Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde yaşanan yoğun hayvan sirkülasyonunun ardından, bazı bölgelerde tespit edilen salgın hastalık nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı resmi yazısı doğrultusunda ülke genelinde hayvan pazarlarının belirsiz süreyle kapalı kalacağı duyuruldu.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı resmi yazısı doğrultusunda ülke genelinde hayvan pazarlarının kapatıldığını duyurarak İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarının da bu süre zarfında kapalı kalacağını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TEDBİR GEREĞİ ÜLKE GENELİNDE HAYVAN PAZARLARI KAPATILDI

“Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde hayvan hareketlerinde yoğun bir sirkülasyon gerçekleşmiş ve salgın niteliği taşıyan hastalıklardan biri olan şap hastalığı mihraklarında bir artış gözlemlenmiştir. Tespit edilen şap hastalığı mihraklarında karantina tedbirleri alınmış, hasta hayvanlardan numuneler toplanmış, hayvan hareketleri kısıtlanmış, farkındalığı artırmak üzere eğitim ve saha tatbikatları yapılmıştır. Aşılama çalışmaları başlamakla beraber alınan tedbirler gereği hayvan satış yerlerinde de hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olması hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturacağından, ülke genelinde hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar ivedi bir şekilde kapatılması kararı alınmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı resmi yazısı doğrultusunda ülke genelinde tüm hayvan pazarları belirsiz süreli şekilde kapatılırken, İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarı da bu süre zarfında kapalı kalacaktır.”