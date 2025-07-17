Bursa İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve bölgenin en büyük yeşil alan projelerinden biri olan İnegöl Millet Bahçesi’nde ikinci etap çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.BURSA (İGFA) - Toplamda 451 bin 800 metrekarelik alanda yükselen proje, Hamzabey Mahallesi sınırlarında, Boğazköy Barajı kıyısında doğayla iç içe bir yaşam deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Hamzabey Mahallesi sınırlarında Boğazköy Barajı kıyısında konumlanan İnegöl Millet Bahçesi, doğal güzellikleri ve geniş kapsamlı kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Proje içerisinde vatandaşların dinlenme, spor, eğlenme ve sosyal etkileşim ihtiyaçlarını karşılayacak çok sayıda sosyal donatı yer alıyor. Her yaştan bireyin keyifle vakit geçirebileceği bu alan, doğayla iç içe bir yaşam deneyimi sunarken, modern şehir yaşamının tüm beklentilerine de yanıt veriyor. Geniş yeşil dokusu, ferah yapısı ve zengin içeriğiyle bölgenin cazibe merkezi olmaya aday olan İnegöl Millet Bahçesi, hem görsel hem de işlevsel yönüyle şehre değer katacak.

2. ETAPTA YOĞUN MESAİ

Üç etap halinde planlanan projede ilk etap olan projelendirme ve hazırlık süreci tamamlanarak yollar açıldı ve duvar örmeleri tamamlandı. İkinci etap çalışmaları ise yapılan ihale kapsamında Mayıs 2025 itibarıyla başlatıldı. Bu etapta altyapı ve temel donatılar inşa ediliyor. Kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu altyapısı, çevre aydınlatma ve güvenlik sistemleri, tuvaletler, bekçi kulübeleri ve piknik alanlarının alt yapısı bu etapta hayat buluyor. Şu an itibariyle kanalizasyon ve fosseptik yapımı devam ediyor. İkinci etap tamamlandığında, vatandaşların kısmi piknik faaliyetlerine başlayabileceği bir alan da hizmete girmiş olacak.

SOSYAL DONATILAR; 3. ETAPTA HAYATA GEÇECEK

Projenin üçüncü ve son etabında ise kafe ve restoranlar, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, heyecan parkı, balık tutma alanları gibi sosyal alanlar hayata geçirilecek. Bu bölümün tamamlanmasıyla birlikte İnegöl Millet Bahçesi, doğayla iç içe yaşamın simgesi olacak.

TURİZMLE ENTEGRE PROJELER DAHİL EDİLECEK

İnegöl Millet Bahçesi sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini de canlandıracak bir cazibe merkezi olacak. Proje alanına entegre edilmesi planlanan yatırımlar arasında Boğazköy Barajı’nda gerçekleştirilecek su üstü turizm taşımacılığı projesi, Hamzabey’de hayata geçirilecek Leylek Köyü ve Boğazköy Mahallesi’nde planlanan Ada Park da bulunuyor.

BAŞKAN ALPER TABAN: “MİLLET BAHÇEMİZ BÖLGENİN CAZİBE MERKEZİ OLACAK”

İnegöl Belediyesi, şehrin doğayla bütünleşmesini sağlayacak dev yeşil dönüşüm projesiyle dikkat çekiyor. İnegöl Millet Bahçesi projesi, sadece yeni bir nefes alanı değil; aynı zamanda doğal dokusuyla öne çıkan, sürdürülebilir bir yaşam ve turizm koridoru oluşturmayı hedefliyor. Alanın alt yapı çalışmalarını beraberindeki ekiple birlikte yerinde inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sürecin titizlikle devam ettiğini belirterek, “Millet bahçemizde çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında hem bölgemizin hem de İnegöl’ümüzün cazibe merkezi olacak. Güzel bir millet bahçesi kazandırmak için ekiplerimizle birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz.” dedi. İnegöl Millet Bahçesi, tamamlandığında doğayla iç içe yaşam alanları, sosyal donatılar ve turizmi destekleyen yapısıyla bölgeye değer katacak.