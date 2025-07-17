Bisiklet sporunun merkezlerinden Sakarya, 18-19-20 Temmuz tarihlerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde düzenlenecek olan Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.SAKARYA (İGFA) - Bisiklet alanında düzenlediği dev organizasyonlarla adını tüm dünyaya duyuran Sakarya, 3 gün sürecek Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

200 PROFESYONEL PEDAL ÇEVİRECEK

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyona 18-19-20 Temmuz tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek.

Elit Erkek, Elit Kadın, U23 Erkek, U23 Kadın, Genç Erkek ve Genç Kadın olmak üzere 6 farklı kategoride 200 profesyonel sporcunun pedal çevireceği şampiyonada, Türkiye’nin en iyi bisikletçileri belli olacak. Üç gün sürecek şampiyonada, farklı kategorilerde yarışlar ve ödül törenleri spor severlerle buluşacak.

TÜM SAKARYA DAVET EDİLDİ

18 Temmuz Cuma ile 20 Temmuz Pazar günü arasında 3 gün boyunca devam edecek şampiyona için tüm Sakaryalılar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ne davet edildi. Katılım ücretsiz, mücadelenin seyri ise çok keyifli olacak.

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası yarış takvimi;

18 Temmuz 2025 – Cuma

17:30 – 18:30 → XCC (Kısa Parkur) Yarışı

19:00 → Ödül Töreni

19 Temmuz 2025 – Cumartesi

10:30 → XCO (Klasik Olimpik) Yarışı Başlangıcı

13:00 – 13:30 → Ödül Seremonisi

20 Temmuz 2025 – Pazar

10:30 – 12:00 → XCE (Eleme Usulü Sprint) Yarışı

TUNCER SALİHOĞLU KİMDİR?

Türk bisiklet sporunun sessiz kahramanlarından, özellikle kadın bisikletinin gelişiminde büyük emeği olan kıymetli bir antrenördür. Sakarya'da bisikletin yaygınlaşması ve köklü bir kültür haline gelmesi için büyük çaba göstermiştir. “Kaptan” lakabıyla tanınan Salihoğlu, tamamen kendi çabalarıyla büyük bir sistem kurmuş; onlarca milli sporcu, eğitmen ve karakterli birey yetiştirmiştir.