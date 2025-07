Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9’uncu yıl dönümünde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarında vatandaşlar 2016’da gösterdiği kararlı duruşu bir kez daha sergileyerek meydanları doldurdu.BURSA (İGFA) - İnegöl’de gerçekleştirilen organizasyonla 15 Temmuz’un anlam ve öneminin bir kez daha vurgulandığı Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir yandan şehitlerimizin derin acısı hissedilirken, diğer yandan kazanılan zaferin gururu yaşandı. Tarihi İnegöl Mehteri’nin gösterisi, tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez’in söyleşisi, sanatçı Mustafa Cihat’ın konseri, dua ve Kuran tilavetleriyle milli iradenin nöbetçisi İnegöllüler unutulmaz anlar yaşadı.

MİLLETİMİZ, AYNI KARARLILIK VE BİRLİK RUHUYLA DEMOKRASİYE OLAN BAĞLILIĞINI SÜRDÜRÜYOR

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üzerinden 9 yıl geçti. O karanlık gece, Türk milleti milli iradeye sahip çıkarak sokaklara döküldü ve darbe girişimi milletin zaferiyle son buldu. FETÖ terör örgütü üyelerinin silahlarını millete doğrulttuğu o gece 252 vatan evladı şehit olurken, 2731 kişi yaralanarak gazi oldu. 15 Temmuz’dan sonra 29 gece boyunca 81 il ve ilçelerinde vatandaşlar demokrasi nöbetleri tutarak milli iradeye sahip çıktı. Aradan geçen 9 yıl sonra da milletimiz, aynı kararlılık ve birlik ruhuyla demokrasiye olan bağlılığını sürdürüyor.

İNEGÖL’DE GÜN BOYU ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi koordinasyonuyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 12.00’da Garnizon Şehitliğinin ziyaret edilmesi ve burada yapılan dualarla başladı. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında öğlen namazı öncesi İshakpaşa Camisinde şehitlerimiz adına Mevlid-i Şerif okundu. 20.30’da ise Yeni Belediye Binası Sergi Salonunda 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yaşandığı günleri ölümsüzleştiren görüntülerle “Zaferin Adı Türkiye” isimli fotoğraf sergisi açıldı.

BİRLİK VE DİRENİŞ RUHU YENİDEN CANLANDI

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, akşam saatlerinde meydanlarda toplanan İnegöllü vatandaşların yoğun katılımıyla devam etti. Saat 21.00’de Atatürk Anıtı önüne kurulan sahnede, 15 Temmuz şehitleri saygı ve rahmetle anıldı. İnegöllüler, 2016’daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece ve takip eden 29 gece boyunca olduğu gibi bir kez daha sokağa çıkarak milli iradeye sahip çıkma kararlılığını gösterdi.

Binlerce vatandaş, birlik ve beraberlik içinde alanları doldurdu.

Programda, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe protokolü üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de hazır bulundu. Her yaştan ve kesimden insan, bayrağını gururla taşıyarak demokrasi nöbetine ortak oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti yer aldı. Ardından 15 Temmuz’un karanlık gecesini anlatan görüntüler ekranlarda yayımlandı. O anları hatırlayan vatandaşlar duygularını gizleyemedi, milletimizin cesareti ise alkışlarla dile getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da ekrandan canlı olarak vatandaşlarla paylaşıldı.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada milli birlik ve kardeşlik ruhunu vurguladı.

İnegöl’ün tarihi, kültürel ve kardeşlik yapısıyla adeta Türkiye’nin bir özeti olduğunu ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şehrin bu kutlu davadaki kararlılığını da vurguladı. Başkan Alper Taban konuşmasının devamında, “Bu şehir, tarih boyunca istiklalin ve istikbalin kalesi olmuştur. Bizler, Osmanlı'nın doğduğu toprakların evlatlarıyız. Hamzabey gibi, Turgutalp gibi yiğitlerin yurdudur İnegöl. Sadece tarihiyle değil, insan dokusuyla da bu milletin özetidir bu şehir. Balkanlardan, Kafkaslardan göç etmiş kardeşlerimizle, Anadolu’nun dört bir yanından buraya alın teriyle gelmiş nice güzel insanla yoğrulmuş bir belde burası. İnegöl, sadece bir ilçe değil, adeta Küçük Türkiye’dir. Bu şehir kardeşliktir, bir arada yaşama kültürüdür. Her rengiyle, her sesiyle, her nefesiyle Türkiye’nin kalbidir bu topraklar. Sanayisiyle büyüyen, tarımıyla üreten, ahlakıyla yükselen bir şehirdir. Ve işte bu şehir, o gece de vakur duruşuyla, dik duruşuyla, millet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösterdi. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milyonlar meydanlara aktı. O çağrıya kulak verenler arasında en ön safta yine bu memleketin insanı vardı. Bizler o gece sadece bir darbeyi durdurmadık, bizler yeniden bir millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik.” dedi.

“15 TEMMUZ: AZİZ MİLLETİN DİRİLİŞİ VE TÜRKİYE YÜZYILI’NA KARARLILIKLA YÜRÜYÜŞÜDÜR”

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise, "Bugün, zaferle dolu şanlı tarihimizin altın sayfalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Aziz Milletimizin tarihi kararı ve kararlılığıyla bertaraf edilen 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün dokuzuncu yıl dönümü. O gece yaşanan ihanet, milletimizin iman dolu duruşuyla bozguna uğramıştır. Din kisvesi altında kutsallarımızı istismar eden FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri, karşılarına ölüme meydan okuyacak bir milletin çıkacağını hesaplayamamıştır. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, milletimiz sokaklara ve meydanlara akın etmiş; uçaklara, tanklara, mermilere göğsünü siper etmiştir. Yüreğinde vatan ve millet sevgisi taşıyan bu aziz millet, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış, tüm kirli planları alt üst ederek yeni bir destan yazmıştır. Bu hain darbe girişimi, milletimizin azmini daha da pekiştirmiş, bağımsızlığa olan bağlılığını gözler önüne sermiştir. Milletimizi yıldırmak bir yana, bu ihanete karşı duruş; onurumuzu, şerefimizi ve bayrağımızı sahiplenme kararlılığını daha da büyütmüştür.15 Temmuz gecesi ülkemizin dört bir yanındaki meydanlarda, kadın, genç, yaşlı demeden herkes mücadele vermiştir. O gece sergilenen yüksek irade sayesinde, karanlık bir gece aydınlık bir sabaha dönüşmüş; "Zaferin Adı Türkiye" olmuştur. Durdurulmak istenen bin yıllık yürüyüşümüz yeniden can bulmuş, kutlu bir geleceğe dönüşmüştür. Bir kez daha ifade etmek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti, kökleri sağlam, inancı sarsılmaz ve iradesi güçlü bir devlettir. 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi, bizler her zaman bu vatanın, istiklalimizin ve demokrasimizin yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İnegöllü hemşerilerimin ve Aziz Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Cenab-ı Allah’tan, bu milletin bir daha böyle bir ihaneti yaşamamasını niyaz ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından program, 15 Temmuz’u anlatan video gösterimiyle devam etti. Duygusal anlara sahne olan gösterimin ardından sahneye çıkan İnegöl Tarihi Mehteri, marşlarıyla alandaki kalabalığı adeta ayağa kaldırdı. Söyledikleri ezgilerle coşku dolu anlar yaşatan mehteran ekibi, performansıyla büyük beğeni topladı.

Programın ilerleyen saatlerinde sahneye oyuncu ve şair Ahmet Yenilmez çıktı. Yaptığı söyleşi ve seslendirdiği şiirlerle izleyenlere duygusal anlar yaşatan Yenilmez, büyük beğeni topladı. Ardından alkışlar eşliğinde sahneye çıkan sanatçı Mustafa Cihat, seslendirdiği kahramanlık ezgileri ve güçlü yorumuyla 15 Temmuz’un coşkusunu daha da artırdı. Her iki sanatçı milli iradenin yıl dönümünde seslendirdikleri eserlerle izleyenlerden tam not aldı. Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban ise Ahmet Yenilmez ve Mustafa Cihat’a geceye kattıkları anlam için teşekkür ederek hediye takdim etti.

Kuran-ı Kerim Tilaveti, dua ve salaların okunmasıyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları son buldu