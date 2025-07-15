Hain darbe girişiminin yıl dönümünde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 15 Temmuz'u, kardan aydınlık bir sabaha uyanış olarak nitelendirdi. Başkan Büyükakın, "Hep diyoruz ya iman varsa kararlılık varsa cesaret varsa imkan ve şeraitin ne olduğunun hiçbir önemi yok" dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Milli İrade Meydanı'nda "Kardan Aydınlık" temasıyla düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma programında konuştu. Meydanı tıka basa dolduran Kocaelililere seslenen Başkan Büyükakın'ın konuşması zaman zaman alkışlarla kesildi. Programın gerçekleştirildiği Milli İrade Meydanı'nı, hain darbe girişimine güçlü bir şekilde karşı çıkan milletimizin var ettiğini vurgulayan Başkan Tahir Büyükakın, "Her yıl dönümü anmasında olduğu gibi bir kez daha sizlere teşekkür ederim. Bu meydanı siz var ettiniz. Bugünü, bu meydanları boş bırakmayan milletimiz var etti. Siz var ettiniz, siz sahip çıkıyorsunuz" ifadesini kullandı.

KARDAN AYDINLIK BİR SABAHA UYANDIK

15 Temmuz'u, kardan aydınlık bir sabaha uyanış olarak nitelendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bu gece, o gecenin yıldönümü. O gece bir yanında baktığınızda zifiri karanlık bir gece ama diğer yandan baktığınızda kardan aydınlık bir sabaha uyanışın gecesi. Çelikten bir iradenin zaferinin gecesi. İman varsa imkan vardır korkma, diyenlerin gecesi. O gece annesiyle babasıyla evladıyla dostuyla eşiyle çocuklarıyla vedalaşıp ya da yanına alıp cesurca meydanlara gelenlerin gecesi. 251 şehidimizin gecesi. Gazi olanların gecesi. O gece milletimizin gecesi. Ama fakat demeden bu meydanları dolduranların gecesi" dedi.

BU İMAN, BU KARARLILIK BİZE YETER

Başkan Tahir Büyükakın, "Hep diyoruz ya iman varsa kararlılık varsa cesaret varsa imkan ve şeraitin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Bu meydanlarda gördük. O gece böyle değildi bu meydan adı Milli İrade değildi. O gece meydanda olanlar bilir ki bu meydan doldu. Haber verilmeden doldu. Evinden çıkıp gelenlerle doldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bir kez daha gördük. 'Gelsinler bakalım, toplarıyla tüfekleriyle ne yapacaklar görelim' sözünden sonra akın akın doldu. Şu an yine doldu. Yine sahip çıktınız. Başta aziz şehitlerimize gazilerimize ve onların biricik yakınlarına yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.