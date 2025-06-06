Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı süresince trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek için Kuzey Gişeleri’nde yoğun denetimler gerçekleştirdi. Trafik ekiplerinin denetimlerini İl Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da yerinde inceledi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların güvenli seyahat etmesi için denetimlerini artırdı.

İstanbul-İzmir otobanındaki Kuzey Gişeleri’nde 24 saat esasına göre görev yapan jandarma ekipleri, trafik akışını kolaylaştırmak ve kazaları önlemek amacıyla kapsamlı kontroller yürütüyor.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, sahada görev yapan personeli ziyaret ederek trafik tedbirlerini yerinde denetledi.

Ekipler, 9 Haziran'a kadar sürecel 4,5 günlük bayram tatili süresince, 285 trafik timi ve 896 personelle Bursa’daki 837 kilometrelik yol ağında 21 noktada radar denetimi gerçekleştirmeye devam edecek.

İstanbul-İzmir otobanında yapay zeka destekli radarlarla desteklenen denetimler, özellikle Kuzey ve Batı Gişeleri’nde yoğunlaşırken, “Bir kural bir ömür” sloganıyla asayiş ve trafik kontrolleri 9 ilçede de devam ettiği öğrenildi.