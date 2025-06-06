İzmir Büyükşehir Belediyesi, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen “Şehir Misyonları Yıllık Konferansı”nda iklim nötr hedeflerini ve projelerini paylaşarak Avrupa’da görünürlük kazandı; İstanbul ile birlikte “AB Şehirler Misyonu Etiketi” aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Komisyonu’nun “Şehir Başarılarından Yararlanmak: 2030 İçin İklim Eylemini İlerletmek” temalı Şehir Misyonları Yıllık Konferansı’na katıldı.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşen etkinlikte, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu liderliğindeki heyet, İzmir’in özel sektör iş birliklerini, İklim Şehir Sözleşmesi (CCC) sürecini ve Avrupa’daki diğer şehirlerle projelerini ikili görüşmelerle aktardı.

AB Komisyonu Çevre Genel Direktörü Patrick Child ile yapılan görüşmede, İzmir’in 2030 iklim nötr hedefleri ve yeni yönetişim yapısı tanıtıldı. Döngüsel ekonomi, atık yönetimi, kıyı kentleri, limanlar, dijital ikiz ve şehir planlaması gibi konularda AB hibe programları tartışıldı. Capital Hub danışmanlarıyla mobilite ve enerji verimliliği projeleri için finansman olanakları görüşüldü. Teknik geziler ve tematik oturumlarla İzmir’in sürdürülebilirlik çalışmaları Avrupa’da dikkat çekti.

İZMİR VE İSTANBUL’A “AB ŞEHİRLER MİSYONU ETİKETİ”

Konferansta, İzmir’in ardından İstanbul da 39 yeni şehirle birlikte “AB Şehirler Misyonu Etiketi”ni aldı. Böylece, 2023’ten bu yana etiket alan şehir sayısı 92’ye ulaştı.

Hatırlanacağı gibi İzmir, 2030 iklim nötr hedefi için İklim Şehir Sözleşmesi’ni 2024’te Avrupa Komisyonu’na sunarak öncü şehirlerden olmuştu.

NetZeroCities desteğiyle, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) ve İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) iş birliğiyle “İzmir Misyon Şehir 2030 Taahhüdü” hazırlandı. Misyon Kent Eylem Laboratuvarı, özel sektör, akademi ve meslek odalarını bir araya getiren çok paydaşlı bir platformla süreci kapsayıcı bir şekilde ilerletiyor. Katılımcı demokrasi ilkeleriyle tasarlanan açık tartışma ortamları, 2074 vizyonuna uzanan yolda İzmir’in iklim eylemini güçlendiriyor.