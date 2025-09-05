Bursa’nın Gündoğdu Tepesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. İki helikopter ve itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da, radyo ve televizyon vericilerinin bulunduğu Gündoğdu Tepesi’nin yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre saat 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Gündoğdu Mahallesi sakinlerinin ihbarıyla fark edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, arazöz ve itfaiye araçlarıyla karadan müdahale ederken, iki helikopterle havadan destek sağlanıyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.