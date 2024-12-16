Bursa'ya bağlı Gemlik Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatları Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle üçüncüsü düzenlenen Gemlik Belediyesi Fotoğraf Maratonu’nda kıyasıya rekabet yaşandı. 15-17 Kasım tarihleri arasında Türkiye’nin farklı illerinden fotoğrafçılar en güzel fotoğrafları çekmek için Gemlik’e geldi.BURSA (İGFA) - Yarışmaya 150 fotoğrafçı 650 fotoğrafla katıldı. Mustafa Kılıç 1., Ufuk Salur 2., Canan Işık 3. oldu. Recep Burcak ve Selçuk Can Başgu ise mansiyon ödülünün sahibi oldu. Muhammet Musa Gümüş Gemlik Belediyesi Özel Ödülü’nün, BUFSAD Özel Ödülünü ise İlyas Malçok aldı. Juri tarafından toplamda 30 fotoğraf ise sergileme ödülüne layık görüldü.

Bu tür yarışmaların Gemlik’in marka değerine ve tanıtımına katkı sunduğunu ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, dereceye giren yarışmacıları tebrik etti. Gemlik’in eşsiz bir doğası ve Türkiye’nin en güzel coğrafyalarından birine sahip olduğunu belirten Başkan Deviren, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğrafçılar, ilçemizin en güzel fotoğraflarını ortaya çıkarttı. Yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ufuk Salur

BUFSAD özel ödülü İlyas Malçok

Mustafa Kılıç

Muhammed Musab Gümüş

Selçuk Can Başgu