Bursa Gemlik Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun Türk Halk Müziği korosu, Aşık Mahzuni Şerif’i eserleriyle andı. Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda salon tamamen dolarken, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de koroyla birlikte “Mülki Devran” şarkısını seslendirdi. Türkülerin önemine değinen Deviren, “Türkülerimiz aslında bizim yazılı ve sözlü tarihimiz.” dedi.BURSA (İGFA) - Koro, yaklaşık üç saat süren konserde Aşık Mahzuni Şerif’in yanı sıra Neşet Ertaş, Cevdet Bağca ve Oğuz Aksaç gibi değerli sanatçıların eserlerini seslendirirken, eşsiz performansları katılanların beğenisiyle karşılandı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Türkülerimiz bizim yazılı ve sözlü tarihimiz. Biz bu memlekete türkülerimiz ile sevdalandık. Biz, türkülerimizi gençlerimize bırakacağız. Bu türkülere sahip çıkın. Mahzuni Şerif’e, Yunus Emre’ye ve Pir Sultan’a sahip çıkın.

Kültüre, sanata ve spora hep birlikte tüm mücadele gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz. Bizi bir arada tutan bu müziğimiz ve kendi öz kültürümüzdür. Kültürünü kaybeden milletler yok olmaya mahkûmdur. Biz, türkülerimize sahip çıkacağız.” dedi.

Koro şefi Erol Akbaş ise Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in uzun yıllar koroya emek verdiğini ifade ederken, koroda daha önce profesyonel bir saz ekibiyle çalıştıklarını ancak ilk kez tamamen Gemlik’ten oluşan bir saz ekibi kurduklarını belirtti.

Koro, konser finalini sözü ve bestesi şef Erol Akbaş’a ait olan “Gemlik’e Gidelim” şarkısıyla yaptı.