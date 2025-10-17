Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın personeline "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Semineri" düzenledi. Dr. Büşra Kaba ve Dr. Hülya Ertaş erken tanının önemini vurguladı.BURSA (İGFA) - 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kadın personeline yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Semineri"ne ilgi yoğun oldu.

Seminerde, Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Aile Sağlığı Uzmanı Dr. Büşra Kaba ve Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Hülya Ertaş, meme kanserinde erken tanının hayati önemine değinerek katılımcılara bilimsel ve güncel bilgiler sundu.

Programın moderatörlüğünü Eğitim Hemşiresi Zekiye Kahraman üstlenirken, seminer boyunca, hem bilgilendirici sunumlar yapıldı, hem de katılımcıların soruları uzmanlarca yanıtlandı. Farkındalık etkinliğinde İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin eşi Sevilay Gökce de programa katılarak farkındalığın önemine dikkat çekti.