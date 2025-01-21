Bursa Devlet Tiyatrosu, 2024-2025 sezonunda, Simon Williams’ın kaleme aldığı, Şükran Yücel’in Türkçeye çevirdiği, Saydam Yeniay’ın yönettiği "Hayaletle Dans" adlı oyun izleyicisiyle buluşuyor. Oyun, 22 Ocak 2024 tarihinde, AVP Sahnesi'nde saat 20.00’de prömiyer yapacak.BURSA (İGFA) - "Hayaletle Dans", huzurevinde geçen sıradışı bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Eski bir aktris olan Margot, huzurevinde doğum günü kutlamak için arkadaşlarıyla sakin bir kutlama yapmayı planlamaktadır. Ancak, gelişen olaylar ve ansızın gelen misafirler, bu kutlamayı eğlenceli bir kaosa dönüştürür. Neşeli bir kutlama havası içinde, geçmişin hayaletleri ve gizemli sürprizler, huzurun yerini komik bir karmaşaya bırakacaktır.

Oyun Kadrosu:

Dekor tasarımı Nur Sinem Mete’ye, kostüm tasarımı Selin Ölçen’e, ışık tasarımı Sinan Mahçup’a, müzikleri Prof. Dr. Ayhan Helvacı’ya ait oyunda; Berrin Kulya Balkanlar, Hatice Sezer, Erkan Erdem, Süheyla Elbaş, Nurettin Örük, Ceren Kayış ve Irmak Bavkır ve rol alıyorlar.

Tiyatroseverleri bu sürükleyici ve renkli hikâyeye bekliyoruz.