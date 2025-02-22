Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından personelin mesleki ve kişisel yetkinliklerini artırmak amacıyla 2025 yılı içerisinde planlanan yüzlerce eğitim hız kesmeden devam ediyor. Söz konusu eğitimlere ‘Veri Analizi ve Raporlama Eğitimi’ ile devam edildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’ndaki eğitim programına, Büyükşehir, BUSKİ, iştirak ve ilçe belediyelerin farklı birimlerinde görev yapan personeli katıldı. Katılımcılara veri toplama, analiz etme ve yorumlama gibi temel veri analizi becerilerinin yanı sıra etkili rapor hazırlama ve sunma teknikleri de öğretildi. Eğitimde, veri türleri, veri analizi, veri toplama yöntemleri, veri analiz araçları, etkili rapor hazırlama teknikleri, görselleştirme, rapor hazırlama araçları gibi konulara odaklanıldı.

Veri Analizi ve Raporlama konusunda sunum yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Stratejik Yönetim Şube Müdürü ve kurum içi eğitmeni İbrahim Ay, “Günümüzde veri, belediyeler için de en değerli varlıklardan biri haline geldi. Bu eğitimle personelimiz, verileri doğru analiz ederek anlamlı sonuçlar çıkarabilecek ve bu sonuçları etkili raporlarla sunabilecekler. Bu sayede belediyemizin hizmet kalitesi artacak ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabileceğiz” dedi.

Eğitim programı yüksek katılım ve memnuniyetle tamamlandı.