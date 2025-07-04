Bursa Valiliği, 5 Temmuz’dan itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkacağını duyurdu, vatandaşlara 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine dayanarak, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağını açıkladı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.Valilik tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, “Yüksek sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

Uyarı, 5 Temmuz 2025 saat 10.00’dan 9 Temmuz 2025 saat 18.00’e kadar geçerli olacak.