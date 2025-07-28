Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel-Gürsu ve Harmancık hattındaki orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı. Kestel-Gürsu bölgesindeki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildiren belediye, Harmancık hattında ise 185 araç ve 568 personelle çalışmaların aralıksız devam ettiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 28 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte devam eden orman yangınlarına yönelik müdahale çalışmalarına ilişkin güncel bilgi verdi.

Kestel-Gürsu hattında başlayan ve rüzgârın etkisiyle yayılan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken, birçok bölgede soğutma çalışmalarına geçildiği açıklandı.

Harmancık hattında ise yangınla mücadelenin sürdüğünü ifade eden belediye, “185 araç ve 568 çalışma arkadaşımızla yangın bölgelerimizdeki kararlı müdahalemizi sürdürüyoruz” dedi.

https://twitter.com/bursabuyuksehir/status/1949718195582963894

Ekiplerin, Harmancık’taki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı vurgulandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yangınla mücadelede görev alan tüm ekiplere teşekkürlerini sunarak, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini hatırlattı.