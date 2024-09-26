Bursa’da basketbol masa hakemi Adem Çatalkaş, geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.BURSA (İGFA) - Bursa Basketbol camiasının tanınmış masa hakemlerinden 35 yaşındaki Adem Çatalkaş, 13 Eylül günü kalp rahatsızlığı nedeniyle Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Genç hakem, 13 günlük yaşam savaşını kaybederek bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Basketbol Süper Ligi’nde de görev yapan genç hakem Çatalkaş’ın ani ölümü, basketbol camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Adem Çatalkaş’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Erikli Bilal Habeşi Cami’nde kılınacak namaz sonrasın defnedilecek.