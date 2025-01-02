Bursa’da ticari faaliyetlerini sürdüren Artvinli iş insanı İsmail Gökhan Özkul, Kamil Şatır ve Tan Okullarının sahibi iş insanı Erten Kayan Artvinspor’a maddi destek verdi.BAYRAM SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvinspor Kulübü bünyesinde kurduğu kadın voleybol takımı ile 2023-2024 sezonunda Kadınlar 2. Liginde başarılı bir performans sergilemiş ve ligi dördüncü sırada tamamlamıştı. Ancak kulübün kalıcı kaynakları olmayınca ekonomik anlamda yaşadığı zorluklar nedeniyle bu yıl takım kuramadı ve ligden çekilmek durumunda kaldı.

Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri bu yıl özellikle voleybol ve futbol takımlarının alt yapısına destek vererek yeniden gelecek yıllarda takım oluşturmak için kolları sıvadı.

Yıldırım, Bursa’da yaşayan iş insanları İsmail Gökhan Özkul, Kamil Şatır ve Erten Kayan ile bir araya gelerek kulübe destek istedi.

Bunun üzerine başarılı iş insanları Özkul, Şatır ve Kayan doğup büyüdükleri şehirlerinin takımına maddi destekte bulundu.

İş insanları, ayrıca, Artvin’de sporun gelişmesine ve gençlerin kötü alışkanlara yönelmelerine engel olmak amacıyla kulübe destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.