Sinemaseverleri bugün vizyona girecek birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın oturduğu Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2 filminin oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Kadir Toprak gibi isimler yer alıyor. Sevilen bir kabadayının yükseliş hikâyesini anlatan ve 476 bin 644 seyirci tarafından izlenen Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi serisinin devam filmi, dayı karakterine odaklanarak aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekiyor.

Senaryosunu Burcu Yılmaz’ın yazdığı, Gizem Kızıl’ın yönetmenliğini üstlendiği yerli dram filmi Bir Ömrün Sonbaharı, çocukluk travmaları ve kaybetme korkusuyla mücadele eden genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Genç bir kadın olan Zeynep, bir yandan çocukluk travmalarıyla boğuşurken bir yandan da kaybetme korkusuyla mücadele eder. Onun hayatı, amansız bir hastalığı olan Can ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Can ile Zeynep, aşkın gücüyle her türlü zorluğun üstesinden gelmeye çalışır.

Haftanın aksiyon filmlerinden Kırarım Kalbini (Love Hurts), ardında bırakmaya çalıştığı geçmişinden karanlık bir sırrın ortaya çıkmasıyla kendisini zorlu bir mücadelenin içerisinde bulan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Göze çarpmayan banliyö emlakçısı Marvin'in uzun süredir bastırdığı geçmişi onu yakaladığında bu dış görünüş parçalanmaya başlar. Beklenmedik bir şekilde, tehlikeli bir suç patronu olan kardeşi ortaya çıkar. Huzurlu banliyö evleri birdenbire amansız bir hayatta kalma mücadelesinin kanlı sahnelerine dönüşür…

Haftanın gerilim filmlerinden Konsey (Conclave), zor bir görevle karşı karşıya kalan Kardinal Lawrence'ın hikayesini konu ediyor. Papa'nın ölümünün ardından Kardinal Lawrence, yeni Papa’nın seçilme sürecini yönetmekle görevlendirilir. Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birini yönetirken kendisini, Kilise’nin temellerini sarsabilecek bir komplonun ortasında bulur. Ancak Vatikan’da skandallar, ittifaklar, siyasi entrikalar yoğunlaşırken, ölen Papa’nın bazı kritik sırları olduğunu ve yeni bir Papa seçilmeden önce onları çıkarması gerektiğini fark eder.

Colm McCarthy yönetmenliğinde vizyona girecek korku filmi Karabasan (Bagman), ailesini korumak için korkularıyla savaşmak zorunda kalan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Genç ebeveynler olan Patrick ve Karina, çocuk yetiştirmek, para kazanmak, evi yönetmek gibi birçok şeyle mücadele etmek zorundadır. Ancak daha da kötü olan şey Patrick’in çocukluk travmalarıyla boğuşmasıdır. Çocukken her hareketini takip eden karanlık bir yaratığın korkutucu görüntüleri tarafından rahatsız edilen Patrick, bir süredir bundan kurtulmuş gözükür. Ancak aniden geri dönmüştür ve bu sefer sadece Patrick’i değil ailesini de hedef alır…

Efsaneleşen Amerikalı müzisyen Bob Dylan’ın biyografik anlatısı Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (A Complete Unknown), 19 yaşında gitarıyla birlikte New York'a gelip, hızla yükselerek dünya çapında yankı uyandıran Bob Dylan’ın hikayesini konu ediniyor. 19 yaşındaki Bob Dylan, gitarı ve bagajındaki pek çok yetenekle kendini müziğe kaptırır. Zirveye giden kaçınılmaz yolda gerçek dostlarını etrafına toplamaya çalışır. Bazıları onu sadece müzikal olarak alışılagelmişin tersine gitmek isteyen bir sekme olarak görürken, diğerleri ise onu harika bir sanatçı olarak görür. Her halükarda, 1965 yılında Newport Folk Festivali'nde aniden elinde elektro gitarla sahneye çıktığında yeni bir dönem başlıyor gibi görünür…

Kuk Kim yönetmenliğinde vizyona girecek Tomorrow x Together: Hyperfocus Sinemalarda (Hyperfocus: Tomorrow x Together VR Concert), izleyenleri TOMORROW X TOGETHER ile heyecan verici yeni bir yolculuğa çıkarıyor. Hayranlara özel bir hediye niteliğindeki bu konser, “Sugar Rush Ride” ve “Deja Vu” gibi popüler şarkıların yanı sıra TOMORROW X TOGETHER’ın muhteşem performanslarını ve eşsiz cazibesini gözler önüne seriyor.