“Gitar Anavatanında” konseri için Çorum’a gelen dünyaca ünlü gitar virtüözleri, konser sonrası tarihle buluştu.ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen “Gitar Anavatanında” konseri kapsamında şehre gelen yerli ve yabancı gitar sanatçıları, Hitit Medeniyeti'nin izlerini taşıyan Hattuşa, Boğazkale ve Alacahöyük Örenyeri'ni ziyaret etti. Sanatçılar, müziğin ve tarihin iç içe geçtiği bu özel gezide kadim uygarlığın izlerini yerinde görme fırsatı buldu.

Konserde sahne alan Ricardo Moyano, Ali Öztürk, Ayşegül Koca, Bekir Küçükay, Burak Özek, Ezgi Anıl ve Osman Ünsal Taşçı, özellikle kabartmalar arasında yer alan, müzik aleti figürlerine benzeyen betimlemeler, ilgiyle inceledi.

Sanatçılar, Çorum'un yalnızca müzikle değil, aynı zamanda eşsiz bir tarih ve kültür mirasıyla da buluşma noktası olduğunu belirterek, bu coğrafyada sahne almaktan ve tarihî bir geçmişe dokunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.