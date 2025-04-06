Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Burulaş'a ait deniz otobüsünde teknik arıza nedeniyle küçük yangın çıktı. Ekiplerce yangın kontrol altına alınıp, yolcular güvenle tahliye edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, inceleme başlatıldığını ve güvenlik önlemlerinin süreceğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bünyesinde Eminönü-Mudanya seferini gerçekleştiren 'Yıldırım Beyazıt' adlı deniz otobüsünde, saat 19.50 civarında teknik bir arıza yaşandı. Geminin makinelerinden birinde meydana gelen zorlanma sonucu makine dairesinde küçük çaplı bir yangın çıktı.

Mudanya İskelesi'ne yanaşacağı sırada olayın fark edilmesiyle birlikte gemi personeli tarafından yangına anında müdahale edildi ve alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının ardından gemi, tek makineyle çalıştırılarak, dalga boyunun 3 metreyi aştığı zorlu hava koşullarında Mudanya İskelesi’ne güvenli şekilde yanaştırıldı.

Tüm yolcular, herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadan tahliye edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili detaylı teknik inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, deniz ulaşımında güvenliğin en üst düzeyde tutulması için tüm önlemlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edeceği vurgulanırken, inceleme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.