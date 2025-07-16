Bursa Teknik Üniversitesinde yürütülen TÜBİTAK destekli projeyle, kavak ve ladin gibi odun türlerinin, çevreye ve insan sağlığına zararsız kimyasallar kullanılarak mobilya ve yapı sektörüne kazandırılması hedefleniyor. Projede, ahşabın dayanıklılığının artırılması ve suyla olan temasta zararın minimize edilmesi amaçlanıyor.BURSA (İGFA) - BTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Naile Angın’ın yürütücüsü olduğu “Odun Modifikasyonunda Yenilikçi Bir Yeşil Kimya Uygulaması: Farklı Odun Türlerinin Bazı Fiziksel, Mekanik ve Termal Özelliklerine Etkisi” başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Doğal malzemelerin kullanıldığı ve yeşil kimya ilkelerine dayanan bu projede araştırmacı olarak; Prof. Dr. Murat Ertaş, Prof. Dr. Ramazan Kurt ve Araştırma Görevlisi Doğan Memiş bulunuyor. Çalışmada, doğal reçine asitlerinden yararlanılarak sürdürülebilir bir yöntemle daha dayanıklı ahşap malzemeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, farklı odun türlerinin çevre dostu bir yaklaşımla kimyasal olarak modifiye edilmesiyle ahşabın bazı fiziksel, mekanik ve termal özelliklerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmada benimsenen “yeşil kimyanın”, sentetik ve sağlığa zararlı kimyasallar yerine; insan, hayvan ve çevre sağlığına daha duyarlı, daha az toksik kimyasalların kullanılmasını amaçlayan bir yaklaşım olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Naile Angın, “Ahşap malzemeler,rutubete karşı hassastır ve suyla temas ettiklerinde boyutsal değişiklik gösterir. Bu projeyle, ahşabın suyla olan etkileşimini azaltmayı hedefliyoruz. Uygulayacağımız bu yöntem sayesinde, kavak ve ladin gibi türleri daha dayanıklı ve boyutsal olarak daha sabit hale getirerek,mobilya ve yapı sektöründe kullanılma potansiyelini artıracağız” dedi.

KAVAK VE LADİNDEKİ DEZAVANTAJLAR ORTADAN KALDIRILACAK

Angın, söz konusu projeyle, kavak ve ladin gibi türlerdeki mevcut dezavantajları ortadan kaldırarak çevre dostu, insan sağlığına zarar vermeyen malzemelerle sürdürülebilir bir yaklaşım sunduklarını belirterek, odunun modifikasyon süreçlerinde kullanılan çoğu kimyasal hem ithalat yoluyla dışa bağımlılık yaratıyor hem de sağlığa zararlı olduğunu söyledi. "Biz ise bu projede, tamamen yerli orman kaynaklarımızdan elde ettiğimiz doğal reçineyi kullanarak bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçlıyoruz" diyen Dr. Angın, "Bu yönüyle çevre dostu, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Uygulama sonucunda ahşabın su ile ilişkisinin azalmasını ve boyutsal sabitliğin artmasını hedefliyoruz” dedi.

Proje ekibini tebrik eden Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ise, akademisyenlerin bu tür yenilikçi çalışmalarıyla üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirerek Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceklerini söyledi.