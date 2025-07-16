İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 5 organize suç örgütüne yönelik 74 şüphelinin yakalandığını, 38’inin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda 106 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli Mersin, Aydın, Düzce, Sinop ve İstanbul’da jandarma tarafından 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlarda, Gaziantep’te yüksek kazanç vaadiyle banka ve kripto dolandırıcılığı, Adana’da tekne sahiplerine yönelik dolandırıcılık, Antalya’da tefecilik, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise organize uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütleri hedef alındı.

Şüpheliler hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı, kara para aklama, tefecilik, yağma ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1945350160629829907

Şüphelilerden 38’i tutuklanırken, 18’i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüphelilere ait 5 mesken, 15 arsa, 6 dükkan, 32 araç ile yaklaşık 106 milyon TL değerinde 45 banka hesabı ve 35 kripto hesaba el konulduğu kaydedildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacak. Organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.