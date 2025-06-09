Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, görme engelli öğrenciler için ders notlarını seslendiren “Sesli Kampüs” projesini başlattı. BTÜ’nün tasarladığı mobil uygulamayla notlara erişim artık daha kolay.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Edebiyat ve Münazara Topluluğu, Eğitim Destek Erişim Ağı Derneği ve ÜNİDES desteğiyle Türkiye’de bir ilke imza atarak “Sesli Kampüs” projesini hayata geçirdi.

Görme engelli öğrencilerin ders notlarına erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen proje, BTÜ Kütüphanesi’nde kurulan ses odası ve online ortamda seslendirilen notlarla destekleniyor.

İlk etapta 50 gönüllü öğrenci, diksiyon eğitimi alarak ders notlarını seslendirdi; kayıtlar, BTÜ öğrencilerinin tasarladığı kullanıcı dostu mobil uygulamaya yüklenerek tüm Türkiye’deki görme engelli öğrencilere açıldı.

“HEDEFİMİZ ÜLKE GENELİNE YAYILMAK”

Topluluk Başkanı Saliha Polat, “Diksiyon eğitimi alan gönüllerimiz ders notlarını seslendirdi. Amacımız, sesli e-kütüphane ağını Türkiye’deki diğer üniversitelere taşıyarak akademik erişimi yaygınlaştırmak,” dedi. Akademisyenlerin de destek verdiği projede, ses kayıtları doğruluğu kontrol edildikten sonra uygulamaya ekleniyor.

BTÜ Sosyoloji Bölümü öğrencisi görme engelli Zeynep Dönmez, “Braille ile not tutmak zorlayıcıydı. Sesli Kampüs, eşitlik ve erişilebilirlik adına büyük bir adım. Artık ders notlarıma kolayca ulaşıyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

REKTÖR ÇAĞLAR: “ÖRNEK BİR PROJE”

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “YÖK’ün Mekânda Erişilebilirlik Ödülü’ne layık görülen üniversitemiz, bu projeyle toplumsal duyarlılıkta öncü olmayı sürdürüyor. Sesli Kampüs, görme engelli öğrencilerin eğitimine katkı sağlarken, ülke geneline yayılmasını umuyoruz,” dedi. Proje, akademik başarıyı toplumsal faydayla birleştiren örnek bir çalışma olarak dikkat çekiyor.