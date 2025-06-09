Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde sivil kıyafetli trafik jandarması ekipleriyle denetimlerini sürdürerek sürücü ve yolcuların güvenli seyahatini sağlamaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun denetimlerini sürdürüyor.

Sivil kıyafetli Trafik Jandarması personeli, sürücü ve yolcuların emniyetli bir şekilde seyahat edebilmesi için kontrol ve denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Komutanlığımız emrinde görevli Sivil Kıyafetli Trafik Jandarması personelimiz tarafından Kurban Bayramı tatili trafik tedbirleri kapsamında, sürücü ve yolcuların seyahatlerini emniyetli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için denetimlerimize devam ediyoruz.Kurban Bayramı… pic.twitter.com/XhTOKebe9r— Bursa İl Jandarma Komutanlığı (@bursailjandarma) June 9, 2025

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinin son gününde yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dilerken, vatandaşlara güvenli ve huzurlu bir yolculuk temennisinde bulundu. Komutanlık, denetimlerin, bayram süresince trafik kazalarını önlemek ve güvenliği artırmak amacıyla hassasiyetle yürütüldüğünü kaydetti.