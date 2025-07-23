Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Denizcilik Fakültesi, ilk mezunlarını verdi. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan öğrencilerinin yüzde 80’i, BTÜ’nün uyguladığı İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP)sayesinde staj yaptıkları kurumlarda istihdam edilerek sektöre hızlı bir giriş yaptı.BURSA (İGFA) - BTÜ Denizcilik Fakültesi, 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde ilk mezunlarını uğurladı.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü'ndenmezun olan 11öğrenci için yeni bir hayat yolculuğu başladı. Mezuniyet sonrası hayata diğer üniversite öğrencilerine göre bir adım önde başlayan Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin yüzde 80’i, BTÜ’nün tescilli Kariyer Modeli kapsamında uygulanan İMEP sayesinde bir dönem boyunca çalıştıkları kurumlarda istihdam edildi. Keplerini atmadan iş sahibi olan öğrenciler, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlarve tüm üniversite yönetimi ile akademisyenlere,verdikleri eğitim dolayısıyla teşekkür etti.

“HEDEFİMİZ NİTELİKLİ GEMİ MÜHENDİSLERİ VE DENİZCİLER YETİŞTİRMEK”

Fakültenin ilk mezunlarını vermesinin gurur verici olduğunu belirten Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı, “Denizcilik Fakültemiz, kurulduğu günden bu yana nitelikli mühendisler yetiştirmeyi hedefledi. İlk mezunlarımızın büyük oranda sektörde istihdam edilmiş olması, bu hedefe doğru sağlam adımlarla ilerlediğimizin göstergesidir. Öğrencilerimizi hem akademik hem de mesleki açıdan donanımlı bireyler olarak yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mezunlarımızın ilk adımlarını attıkları bu yolda, sektörden çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu da bizleri fakültemizi ve üniversitemizi gururlandırmıştır” dedi.

BTÜ Denizcilik Fakültesi’nin ilk mezunlarını vermesinin, denizcilik sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırılması açısından büyük bir değer taşıdığını vurgulayan Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Oral Erdoğan, “Bugün mezun olan gençlerimiz, meslektaşlarımız geleceği bizlerden daha iyi okuyup anlayacak. Atatürk’ün, yani bilimin ve dürüstlüğün izinde, en yüksek gayreti gösterecekler. Türk Loydu olarak, BTÜ’nün sektörle entegre eğitim anlayışının her zaman yanındayız ve takdir ediyoruz. Mezunlarımızın yolu açık, başarıları daim olsun” dedi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, bu verilere göre öğrencilerimizin yüzde 18’i henüz mezun olmadan, yüzde 90’ı ise ilk bir yıl içerisinde istihdam edildiğini kaydetti.