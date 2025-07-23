İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sıcaklıkların 40 dereceye ulaştığı İzmir’de yangın çıkmaması için yurttaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, termometrelerin 40 dereceleri gösterdiği İzmir için, kritik uyarılarda bulundu.

1 Haziran ile 21 Temmuz tarihleri arasında 4 bin 208 yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 26 bin hektarlık alanın küle döndüğü kentte, yeni felaketleri hep birlikte önleme çağrısında bulundu. Özellikle sigara izmaritlerinin çevreye, ormanlık alanlara atılmaması konusunda sık sık uyarıda bulunan yetkililer, yine ormanlık alanlarda piknik yapılmaması, anız yakılmaması ve kaynak makinesi ile çalışıldığı zaman dikkatli olunmasını istedi.

SİGARA ORMANLARIN DÜŞMANI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, haziran ayında çok büyük orman yangınlarının çıktığını anımsattı. İzmir tarihinin en büyük yangınlarını yaşadıklarını ve bu yangınlarla 26 bin hektarlık alanın küle döndüğünü anımsatan Yaşar Korkmaz, “Yangınların büyümesinin en önemli nedenlerinden biri hava sıcaklıkları ve rüzgar. Yangının yayılma hızını, sıçramasını ve büyüklüğünü rüzgar belirliyor. O nedenle poyraz ile karayel İzmir için çok tehlikeli rüzgarlar. Önümüzdeki 5 gün içerisinde de böyle kritik bir döngüye giriyoruz. Tüm yurttaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Sigara izmariti, kaynak, kontrolsüz ateş, bağ ve bahçe temizliği, mangal çok tehlikeli. Piknik ateşi kesinlikle ve kesinlikle yakılmamalı. Özellikle rüzgarlı havalarda herkesin dikkatli olması önemli” dedi.

50 GÜNDE 4 BİN 208 YANGIN

Son 50 günlük sürede 4 bin 208 yangına müdahale ettiklerini, bunların 115’inin orman yangını olduğunu belirten Korkmaz, herkesin birbirini kontrol etmesi, uyarması birçok felaketi önleyeceğini söyledi.

İnsan kaynaklı yangınların yüzde 90’ın üzerinde olduğunu hatırlatan Korkmaz, özellikle hafta sonları yangınların arttığını vurgulayarak, "İzmirlilerin, şehir ve yurt dışından gelen misafirlerimizin çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Sigara izmariti ciddi bir sorun. Sigara izmaritini defalarca attıklarını ama bir şey olmadığını düşünebilirler. Ama o sigara izmariti, ormanların düşmanı" diye konuştu.