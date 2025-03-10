Türkiye U14 Oryantiring Yarışmalarının birinci kademesi Yeni Foça ve Foça’da yapıldı. Bostanlıspor U14 Erkeklerde Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.İZMİR (İGFA) - Türkiye Şampiyonası Yeni Foça Sahilinde ve Foça kent merkezinde yapıldı.

Yarışmalarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen 79 kulüpten 732 sporcu yarıştı. İki gün süren heyecanda da 32 hakem görev yaptı.

Havanın baharı andırmasıyla adeta hafta sonu tatili de yapan ailelerin zevk ve heyecanla izlediği yarışmalarda 94 sporcunun mücadele ettiği U14A Erkekler kategorisinde Bostanlıspor’un gelecek vaat eden sporcusu Eymen Vatansever başarılı bir yarış sonrasında 2,6 KM. 25 M’lik parkuru 0.50.30’luk derecesiyle tamamlayıp Türkiye Şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler’in de izlediği, veli ve sporcularla yakınen ilgilendiği yarışlardan sonra madalyaları törenle takıldı.