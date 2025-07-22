Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın StariGrad Belediye Başkanı İrfan Cengic işbirliğinde başlatılan öğrenci değişim programı kapsamında Bursa’ya gelen Bosnalı öğrenciler, 5 gün boyunca kentin ve Osmangazi’nin tarihi ve turistlik yerlerini gezecek.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin kardeş şehirlerinden olan StariGrad’ta bulunan JU OS EdhemMulabdic Orta Okulunda eğitim gören 20 Bosnalı öğrenci ve öğretmenleri, değişim programı kapsamında Osmangazi Belediyesi’ni ziyaret etti.

5 gün süresince Bursa’da kalacak olan öğrenciler, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Uludağ, Macera Bursa, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi, Gazi Tarım A.Ş, Mudanya, Sümbüllü Bahçe Konağı, Sukaypark, Botanik Park, Bursa Hayvanat Bahçesi gibi Bursa’nın tarihi ve turistlik yerlerini ziyaret edecek.

İlk ziyaretlerini Osmangazi Belediyesi’ne yapan öğrencileri, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir, Tolga Kornoşor, Mücahit Yıldızhan, Hüseyin Eren Hersan, Emre Tonaroğlu ve Fatih Vardar karşıladı. Başkan yardımcıları tarafından öğrencilere Osmangazi Belediyesi hakkında bilgiler verildi.

“BURSA BİR BALKAN ŞEHRİDİR”

Osmangazi Belediyesi ile StariGrad Belediyesi’nin uzun yıllardır kardeş şehir olduğunu hatırlatan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Kornoşor, “Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın ve StariGrad Belediye Başkanı İrfan Cengicişbirliğiyle bu öğrenci değişim programını başlattık. Geleneksel hale getirmeyi planladığımız bu değişim programı ile her yıl StariGrad’dan öğrencilerin Osmangazi’yi, Osmangazi’den giden öğrencilerin ise StariGrad’ı ziyaret etmesini sağlayacağız. Bu değişim programıyla aramızdaki dostluk bağını yalnızca belediyelerle değil, halklarında birbiriyle kaynaştığı hale getirmek istiyoruz. Bursa bir Balkan şehridir. Çok sayıda Boşnak kökenli aile bulunmaktadır. Bundan sonrada ülkelerimiz arasındaki dostluk bağını güçlendirerek devam ettireceğiz. Ozmangazi’yi ziyaret eden Bosnalı öğrenciler, olumlu hatıralarla ülkelerine dönerek aramızdaki bağın güçlenmesine katkı koyacaklardır” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Vardar ise, “Bu proje ileOsmangazili çocukların StariGrad’lı çocuklarla tanışması, arkadaşlıklar kurması çok önemli. Bilgi paylaşımı ve yeni şeyler öğrenme anlamında çok faydalı ve güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Proje kapsamında önümüzdeki günlerde de Osmangazi’deki bir okuldan öğrenciler, StariGrad Belediyesi’ni ziyaret edecek.