Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek fabrikalarında üretilen ruşeymli ekmeği, vatandaşların yoğun talebi üzerine yeniden satışa sundu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve besleyici gıdalara erişimi artırmak amacıyla yeni bir adım attı. Belediye bünyesindeki Halk Ekmek fabrikalarında üretilen ruşeymli ekmek, Eskişehirlilerin talebi üzerine kent genelindeki halk ekmek büfelerinde satışa sunuldu.

500 gramlık ruşeymli ekmek, 40 TL'den satışa çıkarken; hem besleyici özellikleri hem de bütçe dostu fiyatıyla vatandaşlardan da olumlu geri dönüşler alıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada özellikle E vitamini, B grubu vitaminleri, çinko, demir, magnezyum ve omega-3 yağ asitleri bakımından yüksek değerlere sahip olan ruşeymli ekmeğin dengeli beslenmek isteyen vatandaşlar için ideal bir seçenek olduğu belirtilerek “Ruşeymli ekmeğimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenme talepleri doğrultusunda yeniden üretildi. Halkımıza ekonomik ve besleyici seçenekler sunmaya devam edeceğiz.” denildi.